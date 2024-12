Inter, guasto all'aereo: a bordo fino alle 4, poi una notte in più a Colonia

AFP via Getty Images

Non è stata una trasferta felice per l'Inter, che dopo la sconfitta di Leverkusen contro il Bayer, maturata nel finale, è dovuta restare una notte in più in Germania. Il motivo?. Come riporta La Gazzetta dello Sport ieri sera l'Inter ha lasciato la BayArena nei tempi, ha raggiunto l'aeroporto e si è imbarcata sul volo che l'avrebbe dovuta riportare in ItaliaUna volta capito che il guasto non poteva essere risolto in tempi brevi, il gruppone nerazzurro è stato costretto a scendere ed è stato necessario trovare un albergo a Colonia in extremis.

Un fuori programma che inevitabilmente condizionerà l'avvicinamento alla sfida di campionato all’Olimpico contro la Lazio, in calendario lunedì 16 settembre alle 20.45.che ha saltato la trasferta europea a causa di una sindrome influenzale. Non recupereranno invece Acerbi e Pavard, come svelato da Inzaghi ieri sera: