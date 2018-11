"Giocare a calcio è semplice, ma la cosa più difficile è giocare un calcio semplice": Johanaveva ragione. Come conferma la sfida traLeague. I campioni di Spagna giocano a memoria, anche. Guarda caso sono proprio i sostituti della Pulce argentina ad andare in gol: l'exal Camp Nou, il quasi interista prima e quasi romanista poiieri sera a San Siro. Dove. Il numero 1 para (quasi) tutto, il capitano mette in rete uno dei pochi palloni giocabili di tutta la partita: un tiro in porta e un gol. Il portiere para e l'attaccante segna: il calcio è un gioco semplice.. Il difensore slovacco è ormai una certezza e la sua valutazione di mercato continua a crescere.sa di avere tra le mani una pietra molto preziosa. Stimolato in conferenza stampa dal nostro Pasquale Guarro, l'allenatore dell'Inter ha sentenziato: ". Nella trattativa per il rinnovo dell'accordo i dirigenti nerazzurri gli offrono un milione in più a stagione, mentre l'entourage del calciatore chiede di sfondare il muro dei 3 milioni.per acquistarlo dalla Sampdoria nell'estate del 2017, Skriniar può attirare offerte da 100 milioni o giù di lì. Giusto ieri il vicepresidentesul mercato. I grandi club devono cercare di non perdere i propri pezzi pregiati, ma allo stesso tempo hanno anche il dovere di valutare con attenzione certe proposte quando girano cifre del genere.di euro al Liverpool: se e quando dovesse lasciare l'Inter,La palla passa ai dirigenti. E allo stesso Skriniar, visto che nel calcio moderno la volontà dei giocatori è sempre più determinante. Come lui in campo: forse per ora è meglio pensare a goderselo.