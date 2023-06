Cresce l'attesa per la finale di Champions League e in casafervono i preparativi per Istanbul. Mentre Simone Inzaghi scioglie le ultime riserve di formazione verso il Manchester City, una certezza accompagna i nerazzurri:, che sogna di completare una stagione da favola. Protagonista in campionato, ancor di più in Champions League con i suoi gol, ultimo quello che ha chiuso i conti nel derby di ritorno con il Milan. In mezzo un Coppa del Mondo con l'Argentina in Qatar, che permette al Toro di sognarenello stesso anno, riuscita solo ad altri nove giocatori nella storia del calcio ( leggi QUI ). Un sogno che peraltro condivide anche con un rivale a Istanbul: non il 'mostro' Haaland, ma quelcon cui ha condiviso le gioie nell'Albiceleste.- Il Mondiale è il passato, così come anche. Nel 2020 il classe '97 era stato avvicinato agli inglesi prima ancora che al, ma nulla si concretizzò realmente. Il motivo?Lo ha spiegatoa ESPN, non risparmiando elogi per il Toro: "Lautaro è un giocatore eccezionale. A quel tempo avevamo Sergio Aguero e Gabriel Jesus, quindi non è mai stato una possibilità per noi". Porte chiuse dunque, ma resta l'apprezzamento del tecnico catalano che ritiene il 10 nerazzurro l'uomo più temibile. Intrecci passati e stima presente, con un futuro da scrivere e non solo per l'esito della finale di Istanbul. Sono tornate a suonare le sirene di mercato per Lautaro, ancora dalla Spagna ma questa volta da, costretto ora a tuffarsi alla ricerca di un nuovo centravanti.sono i due nomi più caldi, ma nel pool di candidati è finito anche Lautaro Martinez che gode di grande stima da parte delle merengues. Recentemente il vicepresidente nerazzurrosi è detto sereno sulla volontà del Toro ( "E' felice con noi" ), ma nel frattempo sui media spagnoli già si ipotizza il range di una potenziale offerta che possa far vacillare l'Inter,. Non sono queste però le cifre che oggi interessano Lautaro, nel mirino c'è il tabellino marcatori della finale di Champions: segnare per trascinare l'Inter alla vittoria e regalarsi l'accoppiata da sogno, al futuro si penserà da domenica.