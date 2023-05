Da Lionel Messi a Valentin Carboni, passando per Lautaro Martinez. Lunga intervista in salsa argentina per, vice presidente dell'Inter, che è stato ospite in collegamento dei colleghi di Tyc Sport. Le parole di Pupi, che comincia con una battuta su Martinez: "Ha una mentalità impressionante, è rispettato dentro e fuori dal campo.Non sono preoccupato perché vedo cosa rappresenta e come è. Non ci è venuto in mente nulla sulla possibilità che il Real Madrid lo voglia"."Il fair play finanziario complica le cose. Oggi l'Inter fa le cose per bene, sta portando avanti un progetto sportivo ed economico in linea con quello che può spendere. A chi non piacerebbe avere Messi? Ma noi non possiamo acquistarlo. Tutti amano Messi, ma sono pochissimi quelli che se lo possono permettere. Giusto che sia così per quello che rappresenta e per quello che vale: stiamo parlando dell'ultimo campione del mondo e oggi è non fa parte del nostro progetto"."Dove si sente felice e siamo tutti d'accordo sul Barcellona, ​​per la famiglia, su cosa significhi per lui. Fa parte della sua vita e lo vedremmo nella sua pienezza familiare e sportiva. Sinceramente non riesco a immaginarlo da nessun'altra parte, anche se non lo immaginavo nemmeno al PSG. Sono rimasto sorpreso quando è andato via. Il Barcellona farà un sforzo per riuscire a prenderlo e dipenderà da lui. Serie A o Premier League? Lui è il migliore al mondo, farebbe la differenza ovunque. Quando prenderà una decisione, non metterà sulla bilancia i soldi ma la sua felicità"."È un ragazzo molto intelligente, che viene da una famiglia che mastica calcio. Da quando è arrivato non ha smesso di migliorare. Quest'anno è stato una presenza fissa in prima squadra. È giovane, umile, ascolta. È un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento di una partita. Questa Coppa del Mondo Under 20 è un bene, prevedo un grande futuro per lui. Il fatto di essere protagonista in questa competizione lo aiuterà molto per il suo futuro. Lo abbiamo lasciato andare perché credevamo avesse bisogno di giocare, è un Mondiale, anche la Nazionale va rispettata. Ho parlato con Mascherano e abbiamo deciso così, siamo contenti, lo vediamo contento, è molto importante per la squadra e speriamo che arrivi in ​​finale"."Valentin fa parte dell'Inter. Se non arriva in finale di Coppa del Mondo, tornerà sicuramente da noi per la finale di Champions League".