Inter: il Bayern Monaco e i due club di Manchester su Dimarco

Getty Images

In Europa è scoppiata la-mania. Il rendimento che l'esterno italiano sta avendo alla corte di Simone Inzaghi con l'Inter e in Nazionale con Luciano Spalletti ha inevitabilmente acceso i riflettori su di lui. E con l'esposizione mediatica arrivano inevitabilmente anche le voci mercato che lo vedono protagonista in vista delle prossime sessioni invernale ed estiva.Per l'Inter è ovviamente incedibile, il contratto con i nerazzurri è ancora lungo, ma nel frattempo diversi top club lo hanno messo nel mirino. Si tratta, secondo quanto riportato da Marco Barzaghi ditutti e tre club alla ricerca di un esterno sinistro di alto livello.

I bavaresi, inoltre, salvo sorprese perderanno in estateche potrebbe far partire un clamoroso domino di acquisti proprio nel ruolo di laterale mancino con non solo Dimarco, ma anche calciatori del calibro di, che potrebbero cambiare casacca.