L'Inter programma il colpo di mercato per la prossima estate, un nuovo rinforzo per il centrocampo e Marotta e Ausilio hanno lo sguardo puntato su Madrid: la crisi del Real apre possibilità per i nerazzurri, che hanno tre potenziali obiettivi nella casa blanca. Non solo il sogno mai tramontato Luka Modric, pista che potrebbe riattivarsi a fine stagione, secondo Tuttosport nel mirino della dirigenza interista ci sono altri due nomi: l'ex Mateo Kovacic, che tornerebbe volentieri a Milano e qualora il Chelsea non lo riscattasse, grazie al contratto in scadenza nel 2021 con i madrileni, potrebbe liberarsi a cifre ragionevoli; il tedesco Toni Kroos, più complicato rispetto ai due croati per età e lunghezza del contratto con il Real.