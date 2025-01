Inter, il presidente del Newell‘s: "Perez? Ci siamo, dobbiamo sistemare i bonus. Costa circa 8 milioni"

Il presidente del Newell’s Old Boys si trova in questa ore nel centro di Milano ed è stato raggiunto dai cronisti fuori dall’albergo in cui alloggia. La trattativa con l’Inter per Tomas Perez è a buon punto, queste le dichiarazioni di Ignacio Astore:



“Se è Fatta per Perez? Per adesso non ancora, la trattativa continuerà tra oggi e domani. Siamo molto vicini ma mancano ancore dei dettagli sui bonus.



Si andrà avanti anche con Silvestri?

“No, Silvetti per adesso è fuori dalla trattativa”.



Quale sarà la cifra esatta che l’Inter verserà per Perez?

“Siamo sui 7 o 8 milioni circa, forse poco di più. Stiamo discutendo dei bonus. Siamo d’accordo sulla cifra, quello che cambia è tra parte fissa e bonus ma siamo a buon punto. Adesso abbiamo l’ultima riunione, darò una risposta e poi tornerò in Argentina”.