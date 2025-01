Getty Images

non avrà a disposizionein panchina nel corso della prossima sfida di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare l'Empoli per la 21esima giornata di campionato. La gara sarà in programma domenica 19 gennaio a partire dalle 20.45 e l'allenatore piacentino dovrà dirigere i suoi ragazzi dagli spalti dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro perché sarà squalificato.Nel corso della gara contro il Bologna, recupero della 19esima giornata saltata dai nerazzurri perché impegnati nella Supercoppa Italiana a Ryiad,dall'arbitro Pairetto della sezione di Torino.

L'allenatore nerazzurro, dopo essere stato già richiamato una volta per essere uscito dall'area tecnica per far battere in fretta una rimessa a Dimarco, lo ha rifatto per protestare per una rimessa laterale che il Bolgona e Holm nel dettaglio, stavano battendo molto più avanti rispetto alla posizione in cui la palla era uscita.