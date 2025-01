AFP via Getty Images

Non è stato semplice, per, rimanere a secco per due mesi e oltre a San Siro: era il 3 novembre quando il Toro di Bahia Blanca decideva la gara di andata contro il Venezia, e oggi è arrivata la rete casalinga contro il Bologna, il 2-1 su assist di Dimarco nel primo tempo.Una volta gonfiata la rete, il capitano dell'Inter, che nei giorni scorsi aveva evidenziato quanto la crisi del gol di questa prima parte di stagione gli sia pesata,. Un modo per esprimere consapevolezza delle difficoltà incontrate e ribadire il proprio coinvolgimento nelle vicende nerazzurre.