L'Inter potrebbe sacrificare Skriniar in nome delle regole imposte dal Fair play finanziario. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de la Repubblica.



“I nerazzurri hanno proposto 6 milioni di euro netti a stagione. Lui ne chiede 8 e la trattativa è viva, anche se non conclusa. Poi c’è la questione del rinnovo di Icardi, indispensabile visto che anche a Madrid, lato Real, sono interessati seriamente, non potendo più negare la sua crescita. Anche per lui la prima proposta di Marotta è stata di 6 milioni netti, ma la prospettiva più concreta è ancora una volta di chiudere a 8. Al lordo, si tratterebbe di operazioni (commissioni escluse) da oltre 30 milioni di euro annui. Ma per star dentro i termini imposti dall’Uefa, non è escluso che di fronte a una proposta suggestiva del Barcellona l’Inter possa pure decidere di sacrificare Skriniar, gioiello valutato più di 60 milioni di euro. In fondo, se davvero si concretizzasse la trattativa, Godin non arriverebbe certo a Milano per sedersi in panchina”.