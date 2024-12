Inter, il Torino vuole Arnautovic: contatto con gli agenti per gennaio

AFP via Getty Images

Sono passati ormai due mesi dall'infortunio ai legamenti crociati del ginocchio subito da, ma in casada allora si stanno rincorrendo in vista del mercato di gennaio nomi e obiettivi differenti. Il patronscelse lo scorso 7 ottobre di non investire nel mercato degli svincolati, rinunciando all'opzione Balotelli finito poi al Genoa, posticipando l'investimento al mercato invernale, ma da allora diversi obiettivi sono finiti nel mirino del. E l'ultimo dei nomi che i granata stanno trattando èEscludendo la rcoambolesca sfida persa col Cagliari, infatti, sono stati soltanto due i gol segnati dalla squadra di Vanoli in questo periodo con 5 sconfitte e 2 pareggi a fronte di 1 vittoria (1-0 contro il Como). Per questo la squadra mercato del club: inserire in rosa un centravanti puro, un 9 classico fisicamente importante,Ma soprattutto deve avere un'altra caratteristica:. Secondo quanto riportato da Tuttosport in questi giorni è andato già in scena un contatto diretto fra gli agenti del calciatore e la dirigenza del. I primi sondaggi sono stati proficui e ce ne saranno altri nei prossimi giorni perchédei 5 attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi.dal canto suo aveva aperto già a giugno ad una sua cessione, ma il costo su base annua dell'ex-Bologna era ancora troppo alto. Pagatodi euro più bonus per portarlo a Milano ha. A fine anno il suo contratto scadrà e il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di esercitare la clausola di rinnovo di contratto.

Per dire addio a gennaio, quindi,per coprire i 6 mesi di costi interisti e non fare minusvalenze. Il giocatore, però, oggiper dire addio subito ai nerazzurri dove, non va dimenticato, ha ricchi bonus presenti a contratto per i risultati di squadra ottenuti.