Inter: il turnover stecca, ma Inzaghi ha un Thuram in più. Quello che manca alla Juventus

Considerate espulsione e inferiorità numerica, tutto compreso il Milan era stato quello che aveva giocato meglio, anche se all’Udinese andava concesso almeno il diritto alla protesta arbitrale… La Juve aveva sofferto la Lazio in undici e non l’aveva fatta soffrire in dieci, vincendo solo grazie alla dura legge dell’autogol (quasi cit. 883). Il Napoli aveva giocato il peggior primo tempo della stagione a Empoli, salvandosi poi grazie al furbo Politano e al freddo Kvara su rigore. E infine l’Inter che, pur senza brillare, aveva superato la prova più impegnativa in proporzione all’avversaria, la pur precaria Roma di Juric.

, “vinto” meglio se tra virgolette, grazie al riposo e alla prospettiva della prossima sfida più semplice, in casa contro il Lecce.. Considerando anche Atalanta e Bologna, per le squadre italiane non è stata una giornata indimenticabile… Semmai

In archivio tutti gli 1-0 del weekend, identici per risultato ma non per prestazione, stavolta le uniche italiane che hanno vinto sono state anche quelle che hanno convinto. Pagelle collettive in ordine di apparizione:: ahi Arnautovic su rigore, “ahi ahi” (cit. Mike Bongiorno) sul doppio errore sottoporta e sopra la traversa di Taremi prima e Zielinski poi.. Quindi,

