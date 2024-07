Inter, in arrivo Alex Perez: in programma le visite mediche

Calciomercato

CHI E' ALEX PEREZ, IL NUOVO PIQUE'

L'continua a muoversi sul mercato e dopoè pronta a piazzare un altro colpo.è ormai a un passo dai nerazzurri, che hanno trovato una base d'intesa con ilper il difensore classe 2006 grazie anche al lavoro del suo agente, Botines. E ora si attendono gli ultimi passaggi formali prima della chiusura dell'affare.- Secondo quanto riferito da Relevo, Pérez è atteso in Italia la prossima settimana per le visite mediche di rito e per firmare il contratto con l'Inter.

- Il giovane centrale rinnoverà il contratto in scadenza con il Betis nel 2025, per poi trasferirsi all'Inter in prestito con diritto di riscatto a circa 500mila euro più bonus.