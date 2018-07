Il ritiro precampionato dell'Inter prenderà ufficialmente il via domani, quando staff e calciatori si riuniranno al centro sportivo Suning. Capitan Mauro Icardi, però, è ad Appiano già da stanotte e non vede l'ora di iniziare. Sul suo profilo Instagram l'argentinoo ha pubblicato un video e una foto in cui si trova al centro sportivo, dimostrando grande voglia di Inter. Questa la descrizione annessa alla foto: "Ci siamo. Da domani si parte.. Ma sono già pronto da stanotte. Tutto pronto".