Inchiesta ultras, Zanetti ai pm: "Nessuna minaccia dai capi curva, mai parlato con Marotta dei biglietti"

Dopo Simone Inzaghi,. E' durata un'ora e mezza l'audizione dell’ex capitano nerazzurro che ha risposto alle domande della Squadra Mobile come persona informata dei fatti (non risulta, ricordiamo, dunque, indagato all’interno dell’inchiesta) sulle vicende che riguardano i rapporti tra gli ultras della Curva Nord e la società nerazzurra. In particolare,

Zanetti ha spiegato agli inquirenti la sua versione dei fatti sull’intercettazione telefonica registrata tra Inzaghi e Marco Ferdico, arrestato la scorsa settimana. “Mi accennò la questione”, l’ammissione della bandiera nerazzurra riguardo alla richiesta della Curva Nord di avere più biglietti per la finale di Istanbul del 2023. In aggiunta,, spiegando come la situazione dei ticket era già nota alla società e che lui non aveva compiti esecutivi nel board. Inoltre,, li vedeva quando andavano ad Appiano Gentile anche per sostenere la squadra in un clima tranquillo.

In merito ai rapporti coi capi della Nord e alle domande che gli sono state rivolte sui contenuti di certe intercettazioni, Zanetti ha aggiunto: "Sono persone che conosco, dopo 30 anni all’Inter, come giocatore e dirigente, e non li ho mai visti fare nulla di male nei confronti del club. Sono uno di quelli a cui si sono rivolti". Al tempo stesso,, ha risposto smentendo la presunta soffiata, quando gli è stata letta un’intercettazione in cui Ferdico parlava con Marco Materazzi.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui