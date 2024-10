"Io so riattaccare": Inter di stucco dopo le parole di Spalletti su Inzaghi e le intercettazioni con gli ultras

AFP via Getty Images

. Così, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, viene descritta l'in seguito alle dichiarazioni di Luciano Spalletti in merito al caso ultras. Ricapitoliamo brevemente: il tecnico dei nerazzurri, in quanto protagonista di intercettazioni a tema biglietti per la finale di Champions 2023 con l'allora capo della Curva Nord Marco Ferdico, ora in carcere. La sua deposizione è stata ritenuta soddisfacente.Il ct della Nazionale, parlando alla Rai, ha avuto modo di commentare le difficoltà che si possono incontrare in casi come questo, anche e soprattutto in quanto ex tecnico nerazzurro: "Io posso raccontare quello che ho vissuto a Milano e non mi sono mai trovato ad avere a che fare con queste situazioni. Anzi, non mi è mai nemmeno successo durante tutta la carriera che mi telefonassero per certe cose. E per questo l'ho trovata una cosa molto nuova, che mi ha sorpreso.

Parole che hanno suonato comedalle parti di Viale della Liberazione: non risultano al momento telefonate chiarificatrici.A Spalletti sono stati riconosciuti grandi meriti nella crescita dell'Inter dagli anni bui che hanno fatto seguito al Triplete, nonostante turbolenze come il caso Icardi e le voci su Conte che poi si sono rivelate esatte.