Incontro in programma tra Inter e Parma per parlare di Matteo Darmian e Luigi Sepe. Secondo Sky Sport, è in agenda nei prossimi giorni un appuntamento con il Parma per definire la situazione relativa all'esterno, visto che c’era un impegno da parte del club nerazzurro per acquistarlo a fine stagione. Nei discorsi con il Parma si parlerà anche di Luigi Sepe, tra i profili monitorati dai nerazzurri per il ruolo di vice Handanovic.