Inter: incontro per Arnautovic, Gudmundsson prima scelta. La doppia strategia

L’attaccante austriaco ha deluso le aspettative e già nel corso della passata stagione Simone Inzaghi avrebbe voluto aggiungere una punta allo scacchiere. L’esigenza è rimasta tale, in viale della LiberazioneFinora nessuno ha mai parlato con Arnautovic ma è possibile che l’Inter abbia prima voluto lasciare a Inzaghi la possibilità di valutare Taremi. Una volta che sarà rientrato anche l’austriaco

L’Inter ha perso le caratteristiche di Sanchez nel reparto offensivo e il 4 attualmente presenti, hanno qualità simili. Tolto Thuram, che è quello un po’ diverso rispetto ai compagni.cui però è stato assolto in primo grado. In questa operazione andrebbe dunque analizzata la percentuale di rischio cui si esporrebbero i nerazzurri.

Poi c’è da affrontare la questione economica col Genoa:Certo, la cessione di Carboni potrebbe aiutare, ma sicuramente il ricavato dell’eventuale cessione dell’argentino non finirebbe per intero nelle casse del Genoa. I nerazzurri vorrebbero portare avanti un’operazione in prestito oneroso con riscatto ed è possibile che i liguri possano andare incontro a queste esigenze. Prima, però, bisognerà sfoltire un po’ il reparto offensivo e parlare con Arnautovic.