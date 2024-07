Prime pagine 17 luglio: "Milan capovolto", "Napoli, missione Big Rom" e "Inter e Juve, tutto per i big"

Calciomercato

Il calciomercato è entrato nel vivo e la fa da padrone su tutte leLafa il punto di casa Milan con il giorno di Morata che si trasforma in unda Ibrahimovic e Fonseca che aspettando la punta hanno ristrutturato lo staff atletico e medico.L'agente di Osimhen è a Parigi per trattare col PSG e allora secondo il Corriere dello Sport è partita in casa Napoli lacon l'offerta pronta per accontentare Antonio Conte e portare di nuovo in Italia Romelu Lukaku.

Infine in casa Inter e Juventus restano vivi due obiettivi di livello top, Albert Gudmundsson e Teun Koopmeiners con il QS che titola: