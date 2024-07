Inter, Lautaro sempre più in alto: è tra i favoriti per il Pallone d'oro

Getty Images

, segnati in 221 minuti giocati: una media di una rete ogni 44 minuti! In totale è a quota 29 gol su 64 presenze in nazionale maggiore: davanti a lui ci sono Di Maria e Higuain (31), Maradona (32), Crespo (35), Aguero (41), Batistuta (55) e l'inarrivabile Messi (109). Per Lautaro si tratta dell'undicesimo titolo in carriera: la seconda Copa America dopo un Mondiale, una Finalissima, due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. La nona finale vinta su 11 giocate, perdendo solo contro il Siviglia in Europa League e il Manchester City in Champions, sempre con la maglia nerazzurra.

- In questa stagione, prima della Copa America, aveva già vinto la Supercoppa Italiana e lo Scudetto con l'Inter. Ancora da capocannoniere, con 24 gol su 33 presenze in Serie A. Numeri che lo rendono di diritto candidato al prossimo- Lautaro Martinez non parteciperà alle Olimpiadi in Francia e, in calendario sabato 17 agosto sul campo del Genoa con calcio d'inizio alle ore 18:30. Nel frattempo: dopo aver superato Vieri (123) e Icardi (124) è l'ottavo miglior marcatore nella storia del club dietro a Meazza (284), Altobelli (209), Boninsegna (173), Mazzola (160), Cevenini (156), Lorenzi (143) e Nyers (133). Tutto a soli 26 anni...