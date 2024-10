Inter, infortunio alla caviglia per Thuram: l'esito degli esami

Buone notizie per l’e per il suo allenatore. All’indomani del tripletta contro il Torino a San Siro,accusato proprio contro i granata.Secondo quanto riferisce L’Equipe, i test. L’attaccante dell’Inter partirà regolarmente per il ritiro della Francia, dopo la convocazione, e raggiungerà Clairefontaine nella giornata di domani, quando è previsto il ritorno dei calciatori chiamati da Deschamps per le sfide di Nations League contro Israele e Belgio.Sospiro di sollievo per Inzaghi e per l’Inter, con il francese che aveva avvertito dolore alla caviglia dopo le tre reti realizzate, in quella che è stata una notte magica per Thuram.- l’ultima volta era stato il 30 agosto con la doppietta contro l’Atalanta - siglando, la prima in maglia nerazzurra.