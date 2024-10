Juventus, Koopmeiners fuori all'intervallo: le sue condizioni

Getty Images

Dopo quella di Vlahovic contro il Napoli, arriva: l'allenatore della Juventus, dopo 45' contro il Cagliari, ha tolto dal campo Teunper inserire Nicolò Fagioli.: la prima sensazione era che si trattasse di una scelta tecnica anche abbastanza sorprendente visto il ruolo di Fagioli e anche vista l'ammonizione rimediata da Thuram nel primo tempo, ma in realtà, come spiegato da Dazn, il cambio è stato richiesto dall'olandese.

, che già a Lipsia gli aveva dato qualche problema: Motta ha preferito non rischiare e inserire un altro centrocampista, nonostante il buon primo tempo con un paio di occasioni del numero 8. Anche grazie alla sosta, Koop non dovrebbe essere indisponibile per la prossima partita, in calendario il 19 ottobre in casa contro la Lazio.