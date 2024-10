Inter, testa e disattenzione: Lautaro non si abitui a non segnare, ma il vero problema è la difesa

Redazione Calciomercato

Risultati senza sorprese, ammettiamolo. Il momento più emozionante del week-end, a ripensarci, è stato il dissing tentato da Antonio Conte, indirizzato non si sa bene a chi. “Hai voluto la bicicletta, ora pedala”, ha intonato l’allenatore del Napoli. Thiago Motta si è scansato (“non si riferiva a me”), altri non si sono fatti avanti. Vedremo come andrà a finire.

D’accordo che le avversarie (Stella Rossa e Stella Granata) non erano nell’élite del calcio internazionale, maNon erano assolutamente scontati neppure i sette gol segnati da Thuram, con tripletta allegata a quella segnata da Retegui poche ore prima. In attesa della risposta che gli juventini auspicano da Vlahovic e i milanisti da un attaccante a scelta,. Questione di concentrazione che non è più feroce come l’anno scorso. Testa e disattenzione. Da mettere a posto, altrimenti finisci per stare in ansia fino al 90mo, perfino contro una Stella Granata in dieci e con Zapata uscito in barella.

Stella Granata perchè… con quella maglia si fa fatica a chiamarlo Toro. Ma magari hanno ragione quelli del marketing. Di sicuro, con quel color pesca, è una maglia da collezione.