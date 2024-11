Inter, l'esito degli esami di Pavard: c'è lesione, ecco quando torna

AFP via Getty Images

Le brutte sensazioni ottenute direttamente in campo nel corso della sfida di Champions League contro ilsi sono purtroppo concretizzate oggi con il difensore francese che si è sottoposto oggi agli esami strumentali di rito che purtroppo hanno certificato- Pavard si è infortunato nei minuti finali del primo tempo della gara di martedì sera contro il Lipsia in un contrasto di gioco in cui, in allungo per cercare di fermare Openda,Immediato l'intervento dei medici e il cambio con Bisseck, ma il giocatore non è riuscito a fermarsi per tempo.

Questo il comunicato del club nerazzurro: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".Secondo le prime indiscrezioni. Sicuramente Pavard salterà la gara contro la Fiorentina e anche quella contro il Parma del 6 dicembre. Poi sarà rivalutato con nuovi esami, ma(sesto turno di Champions League in programma il 10 dicembre) e contro lain programma il 16 dicembre 2024 alle 20.45.Ladell'Inter è che Pavardche andrà in scena il 19 dicembre 2024 a San Siro contro l'Udinese. Più probabile che possa essere a disposizione il 23 dicembre 2024, gara che precederà il Natale e che vedrà la squadra di Simone Inzaghiin casa a Milano.