Inter, Inzaghi fa 300: è il più vincente di tutti, e vede il suo primo scudetto

Gianluca Minchiotti

300 partite in Serie, con il record di 179 vittorie. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter capolista della Serie A 2023-24, sta segnando un'epoca all’interno della storia del calcio italiano, a suon di vittorie ottenute. A 47 anni, il tecnico piacentino ha già superato autentici maestri della storia della Serie A, per quanto riguarda gli allenatori con più partite vinte nel massimo campionato. Con sole otto stagioni in Serie A (cinque stagioni con la Lazio, tre campionati con l'Inter, compresa l'annata attuale), Inzaghi ha già collezionato 300 presenze, con il record di 179 successi, l'ultimo dei quali ottenuto nel match vinto questa sera per 2-1 a San Siro contro il Genoa, nella 27esima giornata di Serie A, per festeggiare la partita numero 300 nel massimo campionato.



MANCA LO SCUDETTO - Per il momento, l'unica differenza fra Inzaghi e gli altri allenatori che figurano nella TOP 10 dei tecnici più vincenti della storia della Serie A è la vittoria dello scudetto, titolo che però per Inzaghi è sempre più vicino, visto che con il successo di questa sera, e la sconfitta della Juventus ieri a Napoli, il vantaggio in classifica dell'Inter sui bianconeri è ora di 15 punti, a 11 giornate dalla fine del campionato.



