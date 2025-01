Inter, Inzaghi: “Acerbi out anche a Lecce ma mi fido di questa rosa. Frattesi? Si allena bene, è sereno”

GETTY

Alla vigilia della partita di Champions contro lo Sparta Praga, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.



Che nodo è quello di questa sera?

“Sappiamo dell’importanza della gara che affronteremo. Ho ancora qualche dubbio di formazione perché non sono passate ancora 48 ore dalla partita contro l’Empoli. Il nostro avversario è una squadra fisica e su questo campo non è mai facile giocare, mi è capitato un paio di volte da calciatore”.



Ci sono dei tempi di recupero per Acerbi? Ti aspetti qualcosa dal mercato?

“La società sta monitorando ma i calciatori che ho in questo momento non li cambierei per nessuno al mondo. Acerbi sembrava stare bene ma non riesce a spingere al massimo e non abbiamo voluto forzare. Non ci sarà neanche per Lecce, farà un lavoro supplementare e lavorerà in solitario. Ma sono tranquillo perché rientrerà e ci darà una grande mano”.“Ricordo molto bene, ci ho giocato prima in casa a Roma segnando due gol e poi qui feci assist per Ravanelli. Ci ho giocato anche con Mancini allenatore ma perdemmo e con quella sconfitta non ci qualificammo. L’ultimo ricordo non è stato tra i più positivi, speriamo da allenatore possa portarmi dietro un ricordo più bello”.

“Non mi piace che si parli di me perché si deve parlare dell’Inter e dei miei calciatori che stanno facendo un grande percorso. Dobbiamo continuare così, per essere protagonisti fino all’ultimo nel tentativo di difendere lo scudetto che abbiamo sul petto. E vogliamo essere protagonisti anche in Champions per quello che è il nostro DNA, senza crearci alibi e problematiche per le troppe partite. Da allenatore mi piace giocarle”.

Frattesi si è allenato molto bene ieri e oggi, con l’Empoli non era disponibile ma adesso ha fatto talmente bene che sto decidendo se farlo giocare dall’inizio o meno. Sto valutando, se non giocherà dall’inizio ci darà una mano a gara in corso. È sereno e gli piace stare in gruppo”.“Ho chiesto a tutti i ragazzi quando si è fatto una chiacchierata insieme se qualcuno non fosse soddisfatto. Nessuno è mai venuto a dirmi che voleva cambiare, neanche lui. Ha avuto un infortunio importante, si è allenato molto bene e dovrà essere bravo lui a ritagliarsi spazi importanti. L’Inter e il suo allenatore si fidano, vogliamo ci dia una mano e sappiamo che ha bisogno di più tempo per via dell’infortunio”.