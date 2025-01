Inter, un colpo in entrata se parte Buchanan: c'è una nuova idea

Riflessioni in corso in casa Inter, in difesa Acerbi non offre grandi garanzie e allora è giusto sedersi e pensare sia al presente che al futuro. Il difensore italiano potrebbe averne ancora per un paio di settimane e la prima idea in viale della Liberazione è stata quella di liberare un posto con l’uscita di Buchanan per poi investire sul centrale di difesa, ma spesso il fare non risulta semplice come il dire e a quel punto è necessario considerare anche vie alternative.

Ecco perché non è da escludere l’eventualità di un’operazione diversa. Nella giornata di ieri ci sono stati dialoghi con l’entourage di Buchanan, l’Inter crede che per il canadese sia più giusto andare a giocare e il Torino offre una sponda amica. Il ragazzo ci pensa, non è ancora convinto ma qualora dovesse uscire e liberare un posto, l’Inter potrebbe pensare di sostituirlo con un altro quinto e non per forza con un difensore centrale, come da programmi iniziali.

, visto che all’occorrenza Inzaghi potrebbe adattare nel ruolo Bastoni e Bisseck. E allora riflessioni aperte verso un quinto, un profilo alla Zalewski, in uscita magari anche in prestito e con buone doti offensive.