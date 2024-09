Inter, Inzaghi: "Bravi i ragazzi, non era facile a tre giorni dal derby. Dimarco dovrebbe esserci contro il Milan"

AFP via Getty Images

L'porta a casa un punto pesantissimo. Finiscein casa delnella prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25, i nerazzurri impediscono alla squadra di Pep Guardiola di segnare tra le mura amiche come non accadeva da due anni e mezzo nella massima competizione europea.Al termine della gara, il tecnico dell'Interè intervenuto ad Amazon Prime Video per commentare il pareggio: le sue dichiarazioni.- "Sono stati bravi i ragazzi, hanno lavorato bene insieme. Sapevamo l’avversario che incontravamo, ma sono stati bravissimi. Abbiamo lavorato bene e potevamo far male in alcune situazioni. Abbiamo sofferto qualcosa nel secondo tempo, ma nel soffrire qualcosa abbiamo avuto occasioni con Darmian e Mkhitaryan dove potevamo essere più bravi. Ma ho fatto i complimenti ai ragazzi, ora dobbiamo andare avanti. Debuttiamo in Champions a tre giorni dal derby, ma il calendario è questo".

- "Sono d’accordo, è successo anche in campionato. Negli ultimi 30 metri bisogna avere la tecnica, contro questa squadra non è semplicissimo ma siamo una squadra tecnica. Questa è la prima volta che non segniamo e questo sarà un motivo per crescere, lavoreremo ancora di più sulla rifinitura. Rimane nell’occhio l’occasione di Taremi che poteva concludere, ma è stato bravo. Con queste grandi squadre come City e Real Madrid sembra sempre che puoi fare gol, ma alla fine riescono a sistemare le situazioni. Nell'occasione di Taremi è stato bravo a dare palla a Carlos Augusto ed è stato bravo Ederson, nella ripresa Darmian ha detto che ha sentito Barella chiamargli palla ed è stato bravo il loro difensore, se no avrebbe calciato in porta senza portiere".

- "Bene, ma mi sarebbe piaciuto vincere perché è dal 2018 che non perdono in Champions".- Inzaghi è poi intervenuto in conferenza stampa e ha dato un aggiornamento sulle condizioni diin vista della sfida con il Milan: "Dimarco ci sarà al derby? Dovrebbe. Non prenderemo rischi, c'è abbastanza fiducia. Se farà una buona rifinitura sabato entrerà tra i convocati. Abbiamo medici e fisioterapisti in gamba che monitorano ogni giorno. Oggi ha lavoro di scarico e sembrava stesse meglio. Se non ci saranno problemi, sarà della partita".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui