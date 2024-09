Inter, Inzaghi fa turnover a Monza: rifiatano Bastoni e Calhanoglu ma non Mkhitaryan, Lautaro e Thuram

No al turnover massiccio, l'Inter che si presenterà domenica sera a Monza non sarà troppo diversa dalle altre: tre o quattro cambi al massimo rispetto all'ultima partita di campionato contro l'Atalanta. Almeno questo è quanto racconta l'allenamento della vigilia, che però si porta dietro un dubbio: Barella o Frattesi? Probabilmente Inzaghi scioglierà le riserve solo domenica mattina, anche se a essere schierato tra i titolari è stato l'ex Sassuolo, alla ricerca della sua prima presenza stagionale dal primo minuto in nerazzurro.

TRE CAMBI SICURI - Simone Inzaghi dovrà dosare bene le risorse, dopo il Monza ci sono Manchester City e Milan, allora è naturale pensare anche che tra primo e secondo tempo i nerazzurri possano trasformarsi con le sostituzioni. Parlando dei titolari, però, dovrebbero essere tre i cambi sicuri rispetto a Inter Atalanta: de Vrij per Acerbi, Carlos Augusto per Bastoni e Asllani per Calhanoglu, che non è tornato al 100% dalla nazionale turca. Poi, come detto, il dubbio Barella/Frattesi.Dovrebbe essere panchina anche per Taremi, che invece era dato tra i favoriti per una maglia da titolare. L'attaccante iraniano è tornato un po' stanco da un viaggio lungo ed è molto probabile che troverà spazio a gara in corso. La coppia titolare dovrebbe quindi essere quella di sempre, con Thuram e Lautaro dal primo minuto di gioco. Dovrebbe essere rimandata anche la prima da titolare per Zielinski.

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.