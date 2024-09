Monza, Nesta: "Se vinco sono un genio, se perdo un cretino. Inter? Solo rispetto. Su Balotelli..."

Getty Images

Il tecnico del Monza, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l'Inter, si è soffermato sul tema dei giudizi che spesso sono troppo affrettati nei confronti degli allenatori e non le ha mandate a dire: "Non mi darei un voto, preferisco farlo fare agli altri. Il mio lavoro è portare a casa risultati, da cui poi dipendono le reazioni dell’ambiente, dei tifosi e di voi giornalisti. Se vinco sono un genio e se perdo sono un cretino, ma sono abituato alle pressioni. Se farò male Galliani mi manderà a casa come è giusto che sia". Questo, invece, il passaggio sull'Inter e su un possibile arrivo dello svincolato Mario Balotelli:

' - "La mia rivalità con l'Inter? Neanche quando ero un calciatore ce l'avevo con loro, gli interisti hanno sempre avuto grande rispetto con me e viceversa nei loro confronti, anche con il presidente Moratti".- "Fare il mercato con gli svincolati non è facile anche perché tutti stanno addosso a tanti giocatori. Se arriva uno svincolato ben venga ma siamo questi, potevamo fare qualcosa di meglio ma anche qualcosa di peggio. Di Mario Balotelli non ne abbiamo mai parlato".