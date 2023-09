Al termine della partita pareggiata all’esordio in Champions, il tecnico dell’Inter, Simone, ha parlato nella consueta conferenza stampa post gara.“Siamo stati bravi a rimanere aggrappati alla partita contro una squadra di assoluto valore. Non abbiamo avuto il solito approccio e abbiamo preso un gol evitabile. Siamo stati bravi anche grazie al nostro portiere. Avevo la sensazione che potevamo”.“Non ci si può fermare a due o tre elementi. Tutta l’Inter doveva fare meglio, compreso me. La Real Sociedad si è dimostrata un ottimo avversario e noi abbiamo ricevuto ottime risposte da chi è entrato, visto che abbiamo preso campo”.“Sono stati bravi loro e ci abbiamo messo del nostro a complicarci la vita, come sul primo gol. Ma a volte nel calcio devi fare i complimenti all’avversario e loro si sono dimostrati molto forti, hanno tre o quattro calciatori molto importanti”.“È un girone difficile, anche il Salisburgo è una squadra con tantissimi giovani e che vince tutti gli anni il campionato. Anche il Benfica sappiamo che squadra è… Ogni squadra può togliere punti alle altre”.“È un’ottima squadra, non avevamo ancora toccato con mano l’atmosfera che c’è qui allo stadio. E poi hanno calciatori di ottimo spessore che si allenano da anni con lo stesso allenatore”.