Alla vigilia della partita contro la Juventus, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Sappiamo la cosa rappresenta questa partita. Il derby d’Italia è una partita molto sentita per la società e la tifoseria. Affrontiamo una squadra in salute, in ripresa, che gioca in uno stadio caldo. Noi andremo a fare la nostra partita con grande concentrazione”“È una partita importante ma mancano 25 partite alla fine e tra una settimana ci sarà la sosta. Al rientro ci sarà più di un girone a disposizione. Domani però è importantissima per entrambe”.“Quest’anno li abbiamo un po’ sofferti, abbiamo perso anche contro la Roma, nonostante avessimo dimostrato di essere in ripresa. Poi abbiamo fatto bene contro il Barcellona. Inter e Juve hanno avuto due percorsi diversi in Champions ma rispettiamo la Juventus e conosciamo il loro valore, anche nei giovani. Rispetto ma non paura”.“Senza Lukaku, senza D’Ambrosio, con Bastoni da valutare perché stanotte ha avuto la febbre e capiremo se portarlo già stasera o domani. Sappiamo che giocando così tanto ci sono difficoltà nell’organizzatrice partite con tutti gli effettivi. Lukaku farà un esame la prossima settimana, penso che non lo avrò a disposizione per l’ultima partita. Aveva lavorato molto ma adesso non potremo utilizzarlo, lo aspetteremo dopo la sosta perché ci darà una grande mano”.“Avere tanta mobilità, perché i loro difensori alternano le due fasi. Dovremo asserte bravi nel fare un buon possesso palla perché se loro hanno riferimenti precisi riescono a difendersi molto bene di squadra”.“Ognuno ha la propria opinione, lo diceva anche l’anno scorso e credo sia il suo pensiero. Io credo che la Juve abbia due squadre molto forti e lancia giovani a disposizione. Hanno La rosa più lunga della serie A e hanno grandi risorse nei giovani”.“L’osservazione è giusta, stiamo molto bene, ma lo sapevamo. Purtroppo qualche problema ricorrente lo abbiamo avuto da inizio anno con giocatori importantissimi, adesso l’obiettivo è ricominciare dopo la sosta con tutti gli effettivi”.“Contro il Bayern ho visto tante cose positive, parliamo della squadra più forte d’Europa con il City. Ci è stato negato un rigore e sbloccandola sarebbe potuta andare diversamente. Sui gol presi in trasferta, è un dato da studiare e su cui lavorare perché i dettagli fanno la differenza. Non deve esserci tutta questa differenza tra casa e trasferta”.“È un giocatore importantissimo e in questi due giorni mi ha stupito per come ha lavorato dopo 40 giorni di stop. Ha lavorato molto bene, non credo giocherà dall’inizio ma vedremo come si metterà la partita. Si è parlato poco della sua assenza grazie ai compagni che hanno preso il suo posto”.“Sappiamo che troveremo una squadra appena uscita dalla Champions e saranno ancora più avvelenati. Allegri riesce sempre a tirare fuori il meglio dalle sue squadre, noi dovremo essere concentrati e giocare con grande personalità in uno stadio che spinge molto i suoi”.“Io non rispondo. Dico solo che a Monaco ho avuto ottime indicazioni sia dai giovani che da giocatori che non utilizzavo da tempo come Darmian e Gagliardini. Mi dispiace solo per il risultato, che non è pesato perché siamo stati bravi in precedenza nel guadagnare la qualificazione”.