Intervenuto alla Bobo Tv, l’ex calciatore, Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione in merito al tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, rivedendo anche quella che era stata la sua posizione in passato, assunta proprio contro l’ex Lazio.



“L'Inter ha fatto un quasi miracolo: il Bayern fa un altro sport, ma Barcellona l’Inter ha fatto una grandissima partita e l'ha meritata. Inzaghi alla Lazio ha fatto un super lavoro, all'Inter il primo anno ha vinto due titoli e sfiorato lo scudetto. Ha dimostratomnel momento più duro, quando io ho detto che doveva farsi da parte perché la squadra non lo seguiva, di saper scegliere con decisione. Difficile mettere fuori Handanovic, ha messo Dimarco, si è inventato Calhanoglu regista: ha avuto idee, coraggio, va premiato".