AFP via Getty Images

Evitare altri passi falsi in campionato, ad ogni costo, soprattutto adesso, nella settimana che porterà allo scontro diretto di San Siro contro il Napoli dell'ex Antonio Conte. Priorità assoluta al campionato. È questo il messaggio subliminale che ha voluto lanciare Simone Inzaghi alla sua Inter con le prove di formazione effettuate nel corso della rifinitura di questa mattina.

CALHANOGLU E ACERBI IN PANCHINA - Si parte come sempre dalle indicazioni che arrivano dall’infermeria e nel caso specifico i medici hanno consigliato a Inzaghi di non far giocare Calhanoglu per 90 minuti, lasciando al turco solo una frazione del match. Per quanto riguarda Acerbi, invece, il consiglio è quello di non rischiarlo. Tenendo presente le due questioni che riguardano il difensore e il centrocampista, i nerazzurri hanno preparato la sfida contro il Venezia congelando il turnover.

Gli allenamenti dei giorni precedenti avevano lasciato immaginare che uno tra Arnautovic e Taremi potesse avere qualche chance di partire titolare ma la rifinitura ha smorzato questa sensazione. Il tandem che parte in vantaggio è quello formato da, i due titolarissimi. Davanti alla difesa dovrebbe invece agire, con Barella e Mkhitaryan ai lati. Pavard tornerà titolare mentreSommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro