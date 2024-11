Inter, scatta l’ora di Taremi: Inzaghi pensa all’iraniano che cerca ancora il primo gol in Serie A

Calciomercato

In campionato il bottino è risicatissimo, appena 205’ giocati con 0 gol realizzati. Probabilmente Mehdi Taremi si sarebbe aspettato un altro avvio di stagione ma il grosso della torta l’hanno condivisa Lautaro e Thuram, esattamente come un anno fa o quasi, visto che alla fine Sanchez aveva totalizzato 121 minuti giocati, ma senza essere convocato alle prime due, mentre l’iraniano è stato a disposizione fin dalla prima di campionato contro il Genoa. La questione è particolare, perché si pensava che con una punta più affidabile l’Inter sarebbe riuscita a preservare un po’ di più i titolari e invece la musica, almeno per adesso, non è per niente cambiata. Sta di fatto che Taremi ha finora giocato titolare una sola volta in campionato, contro il Lecce, era il 24 di agosto e l’ex Porto per l’occasione era riuscito a realizzare un assist.

ATTESA FINITA - Poi un lungo percorso fatto di briciole raccolte lungo la via, spezzoni di gara che non gli hanno mai neanche consentito di potersi mettere realmente in mostra, ma adesso questa lunga attesa, complice anche un calendario durissimo, potrebbe essere terminata. Mehdi Taremi, infatti, è il favorito per una maglia da titolare li in attacco, il calciatore iraniano dovrebbe sostituire Lautaro Martinez nella partita di domenica sera contro il Venezia, consentendo all’argentino di riposare in vista di Arsenal e Napoli.

DAVANTI C’È LAUTARO - Non è tempo per giudizi definitivi, siamo appena alla nona di campionato e le somme le tireremo sicuramente più avanti, ma dopo l’impatto che Taremi aveva avuto soprattutto nel precampionato, nessuno avrebbe immaginato di vederlo in campo con un minutaggio così ridotto. Questione di fiducia da parte di Inzaghi? O finora Taremi ha pagato l’angombrante presenza di Lautaro Martinez? Il capitano nerazzurro si è presentato in netto ritardo di condizione e si è deciso di metterlo in forma facendolo giocare. Una scelta che di fatto ha penalizzato Taremi, che viene visto più come sostituto del Toro che come vice Thuram.

Discorsi che in ogni caso dovranno sparire domenica sera, quando Taremi proverà a sbloccarsi in campionato davanti ai suoi tifosi.