Ultimo allenamento prima del Venezia per l'Inter, che domenica 3 novembre ospiterà la squadra di Di Francesco a San Siro. Simone Inzaghi ha ritrovato Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu dopo gli infortuni muscolari rimediati il 20 ottobre con la Roma, anche se i due partiranno dalla panchina. Potrebbe fare uno spezzone il turco, ma l'obiettivo - per entrambi - è averli per il doppio impegno contro Arsenal e Napoli.



ASLLANI INDISPONIBILE - Chi, invece, non ci sarà è Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, che sembrava poter giocare dall'inizio, è ancora alle prese con il fastidio al ginocchio e, con il recupero di Calhanoglu, continuerà le terapie per tornare al 100%.

In mediana, dunque, potrebbe rivedersi. In difesa possibile l'impiego di Benjamin Pavard, conmentre un'altra grande novità riguarda l'attacco. Salgono le quotazioni diStarebbe, quindi, ancora fuori Mehdi Taremi, finora titolare in campionato solo alla seconda giornata contro il Lecce.