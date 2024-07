Inter, Inzaghi LIVE: "Ho avuto interessamenti, ma qui sto bene"

Getty Images

L'Inter inizia la nuova stagione con una certezza: insieme alla Roma e all'Atalanta è l'unica big ad aver confermato l'allenatore. Non solo, Simone Inzaghi va avanti e rinnova: l'allenatore ha firmato il nuovo contratto fino al 2026, l'ingaggio è aumentato a 6,5 milioni più 2 di bonus. Con queste cifre Inzaghi diventa l'allenatore più pagato della prossima Serie A. Nuovo contratto annunciato dal presidente Beppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione della stagione, alla quale era presente anche Inzaghi che ha commentato così il rinnovo: "Sono molto felice. Ringrazio la società, il presidente e tutti i dirigenti; qui mi sento a casa e apprezzato, questa è la cosa che conta più di tutto. L'anno scorso avevo detto che il nostro grande obiettivo era la seconda stella ed è arrivata, quest'anno vogliamo far felici i nostri tifosi perché se lo sono loro lo siamo anche noi. La seconda stella è di tutti: siamo stati un corpo unico e lo dovremo essere anche quest'anno".

- "La sfida più grande sarà quella di migliorarsi nel lavoro quotidiano, io per primo. La squadra ha fatto qualcosa di straordinario, ma ora ci aspetteranno tutti. La società si è mossa molto bene sul mercato, con largo anticipo.".- "Abbiamo avuto un contrattempo con Buchanan che stiamo già valutando, dobbiamo completare quel ruolo perché sarà assente fino a Natale., consapevoli che l'anno prossimo ci saranno quasi 70 partite. Noi siamo l'Inter, abbiamo il dovere di giocarne il più possibile e arrivare in fondo agli obiettivi.ci piace molto da quinto, vogliamo prendere un giocatore che può fare il vice-Bastoni".

- "Ci sono stati dei corteggiamenti e non solo quest'anno,perché sono in un posto dove mi sento apprezzato e non ho ascoltato nessuno. Qui sto bene, c'è una grandissima sinergia con la società, con la squadra e con i tifosi".- "Dovremo essere ancora più feroci, stare sempre sul pezzo a partire dagli allenamenti. Ripetere una stagione come quella scorsa sarà difficile: si ripartirà tutti a 0 punti, anche altre squadre avranno voglia di vincere.e ai miei ragazzi l'ho già ricordato".

- "Sono tornati due ottimi allenatori come Conte e Fonseca, le nostre avversarie si stanno rinforzando e noi dovremo essere pronti. Avremo giocatori che arriveranno un po' per volta, ma quando torneranno avranno tre giorni di vacanza in più rispetto ai 21 che gli spettavano perché abbiamo avuto una stagione intensa. Domani inizieremo a lavorare. Il 18 arriveranno, il 24 gli, il 26, il 3 agosto ie gli, poi il 7-8 agosto".- "Ho sentito gli italiani, erano giù di morale com'è giusto che fosse. Non siamo andati benissimo agli Europei ma siamo in buone mani perché Spalletti è un ottimo allenatore.. Abbiamo avuto una delusione, ma se pensiamo all'Under 19 e all'Under 16 c'è del materiale. Dobbiamo riprenderci al più presto".

- "Me lo chiedono tutti gli anni, sarà il tempo a dire se sarà l'Inter più forte di sempre. La Champions?"Abbiamo visto cosa ha fatto Valentin al Monza e in Coppa America. Lo aspetto insieme al nostro capitano.lo conosciamo tutti, nelle ultime 5 stagioni era il giocatore che aveva fatto più gare da titolare in tutta la Serie A: ha ottime qualità e ci darà una grandissima mano., ci aveva impressionato molto nel doppio confronto in Champions. Si integra perfettamente nel nostro modo di gioco e ci darà una grande mano.e rispetta i nostri principi. Sa di avere davanti Sommer, ma si farà trovare pronto".

- "posso solo ringraziarlo. Mi ha portato all'Inter e mi ha dato, insieme agli altri dirigenti, questa grandissima opportunità e lo ringrazierò per sempre. I cinque ragazzi che non ci sono più li ho ringraziati privatamente ma è giusto farlo anche pubblicamente. Sono stati importantissimi, hanno dato tantissimo sia dentro che fuori dal campo".