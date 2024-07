Punto fermo all'Inter, fantasma con la Francia: Pavard medita l'addio alla nazionale

Getty Images

La stagione a due volti di. E proprio quest'ultimo fattore può portare a una svolta clamorosa:L'indiscrezione arriva da L'Equipe, che sottolinea come il difensore classe 1996 sia tra i giocatori più delusi dall'ultima campagna europea, conclusa in semifinale contro la Spagna, e per questo- Difficile per Pavard accettare il ruolo di panchinaro riservatogli dal commissario tecnico francesedurante questi Europei:Una gestione in completa antitesi con quella di Simone Inzaghi all'Inter:, numeri che testimoniano come il 28enne sia un perno per la formazione milanese.

- Da cento a zero, il feeling con Deschamps non c'è e dopo aver perso posizioni nelle gerarchie del ct durante il Mondiale del 2022 in Qatar è arrivato un secondo segnale a Euro 2024. E la, unita all'uscita di scena di amici come, alimenta le possibilità di vedere Pavard lontano dai Bleus.Pavard medita l'addio alla nazionale, ma non è il solo perché come evidenzia L'Equipe anche altri due big prendono in considerazione la stessa ipotesi: