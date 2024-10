Inter, Inzaghi: "Meritavamo ampiamente di vincere e farne 7 o 8. Non puoi prendere 4 gol così"

AFP via Getty Images

L'sfiora i 3 punti e poi si fa rimontare dallain un 4-4 strepitoso consumatosi sul campo di San Siro. Il derby d'Italia fa divertire, ma evidenzia le fragilità difensive dei nerazzurri. Intervistato ai microfoni di Sky, il tecnico nerazzurroha commentato il match, dando la sua lettura. Queste le sue dichiarazioni:"Sono tanto arrabbiato, c'è delusione, ma da allenatore devo ripartire. Saranno motivo di analisi i 4 gol presi, perché puoi prendere 4 tiri, ma non puoi assolutamente prendere 4 gol. Giocavamo contro una squadra che aveva preso solo un gol su rigore e sta sera ne doveva prenderne 7 o 8. Dovevamo fare il quinto gol, non ci sono state avvisaglie fino al 75', poi è arrivato il gol di Yildiz. Sul quarto gol abbiamo commesso una serie di errori che hanno compromesso una partita che meritavamo ampiamente di vincere. Ne parleremo con i ragazzi, ora avevano volti molto tristi".

"E un momento così, bisogna lavorare di più e meglio. Lo stiamo facendo, ma dobbiamo fare di più soprattutto io. Gli Expected Goals sono molto simili alla scorsa stagione, ma stasera è la prova lampante: 4 tiri e 4 gol, dobbiamo lavorare di più"."Chiaramente abbiamo concesso dei gol che non si possono concedere a una squadra come la Juventus. L'anno scorso? Probabilmente avremmo fatto qualche gol in più. Il risultato influenza i giudizi e io devo essere lucido: nella fase di possesso abbiamo fatto un'ottima gara, poi sul 4-2 Lautaro, Dumfries, De Vrij e Thuram hanno avuto occasioni. Quelle disattenzioni non puoi commetterle. E' giusto che ci sia delusione e rabbia, ma bisogna guardare anche le cose fatte bene".

"I neutri come voi (i giornalisti, ndr) si sono divertiti, io un po' meno. Dopo una partita così... non mi era mai capitata, non c'era stata un'avvisaglia. Avrei potuto far di più anch'io, ma avevo rotazioni limitate e adesso paghiamo. Avevamo solo un centrocampista di ruolo, ma una squadra come la nostra deve sopperire anche a questo".