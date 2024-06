Inter, Inzaghi "nemmeno a metà ciclo": col rinnovo mette nel mirino Helenio Herrera

AFP via Getty Images

Della società nerazzurra, per lo meno, anche se la vittoria dello Scudetto della seconda stella verrà ricordata per via del distacco e della matematica arrivata nel derby contro il Milan. Qualcosa che non era mai successo prima. Prolungare il rapporto con il tecnico che ha mantenuto competitiva una squadra che Antonio Conte ha ritenuto nel 2021 troppo indebolita per continuare è naturale conseguenza, è servita solo un po' di pazienza per trovare un accordo su tempistiche e modalità.Quello che l'agente, Tullio, ha chiesto in prima battuta è stato un biennale con scadenza 2027. Un impegno che però il club non ha potuto garantire per quelli che sono i piani aziendali. Da escludere anche la questione clausola, non è mai stata proposta e non è mai esistita la possibilità che potesse essere inserita. Di fatto la trattativa che riguarda il rinnovo è stata per un attimo congelata, la dirigenza nerazzurra ha ribadito la piena fiducia alla guida tecnica, rimanendo però ferma sulle proprie posizioni.

- “Se è in arrivo anche il suo rinnovo? Sì sì”, ha risposto Beppeospite di Casa Azzurri in Germania: "Ha dimostrato di essere un valore aggiunto. Il suo rinnovo è continuità, non ci saranno problemi perché entrambe le parti vogliono continuare.Noi siamo la società che ha fornito più giocatori all'Europeo, per noi è motivo di orgoglio". Inzaghi è arrivato all'Inter tre anni fa, tre più tre fa sei, e secondo il presidente nerazzurro si andrà ancora oltre. In questi termini, si può parlare di "era Inzaghi".

Questo traguardo, se raggiunto nei prossimi anni lo collocherebbe in una posizione di prestigio all’interno della storia dell’Inter, tra gli allenatori più longevi, superando figure iconiche come, compresi tre Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, tra il 1960 e il 1968. Chissà se Inzaghi, di qui a cinque anni, sarà in grado di far meglio...