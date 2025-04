Inter, Inzaghi: "Dimarco titolare, per Thuram decido domani. Nessun problema fisico"

Alla vigilia della semifinale d’andata di Champions contro il Barcellona, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa che si è tenuta a Montjuïc, stadio che domani ospiterà la partita tra nerazzurri e blaugrana.“Bisogna cancellare l’ultima settimana e pensare che da quattro anni questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie, nonostante i tanti paletti. Abbiamo analizzato le ultime partite, dovevamo fare meglio, ma siamo qui a competere per tutti gli obiettivi mentre qualcuno 4 anni fa diceva che sarebbe stato difficile entrare tra le prime 4. Non mi sentirete mai parlare mai dei miei ragazzi e della mia società, è anche grazie a loro se sono qua e se siamo andati oltre le più rosee aspettative”.

“Quando affronti una semifinale di Champions c’è solo entusiasmo. Veniamo da una settimana storta, dobbiamo fare di più e meglio ma siamo tutti entusiasti di giocare contro la miglio squadra al mondo. La più offensiva e quella che segna di più. Dovremo essere puliti tecnicamente, ci vorranno tante componenti per venire a capo di una partita simile”.

“L’ambizione deve esserci sempre e deve essere ai massimi livelli. Adesso il campionato non dipende più da noi, ma i ragazzi hanno messo tutto quello che avevano. La squadra sta bene, ha voglia e domani metterà tutto in campo”.“Ha fatto oggi il primo allenamento con la squadra, ha dato buoni segnali ma dovrò valutare domattina con il risveglio muscolare. Parlerò con lui e valuterò. Eccetto Pavard ci sono tutti. Dumfries è pronto e potrebbe partire dall’inizio”.

“Conosciamo il BArcellona e il loro allenatore. Sono i più organizzati al mondo nella riaggressione per la riconquista. Tanti calciatori sono cresciuti nel settore giovanile e gli va dato merito per quelli che sono i numeri in stagione. Abbiamo massimo rispetto ma nessuna paura, è un grande avversario come il Bayern, ma la Champions è così, c’è grande competizione”.“Ognuno ha la propria filosofia, il Bayern in qualcosa somiglia al Barcellona ma dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo messo contro i tedeschi. Sarà una partita di continue scelte, entrambe le squadre hanno giocato tantissimo e in questo giorno e mezzo abbiamo cercato di approfondire molto a video nel tentativo di essere molto organizzati domani”.

“Dovremo essere bravi in palleggio, essere puliti. Giocano sempre nella metà campo offensive e dovremo essere bravi in palleggio per eludere le loro riaggressioni”.“Veniamo da una brutta settimana, che però non deve cancellare il lavoro fatto. L’impegno, la dedizione e l’attaccamento che dimostrano questi ragazzi, sono poco attaccabili. Ci mettono un impegno folle e anche la curva ha voluto tributarli”.

“Non abbiamo problemi fisici, anche se l’ho letto. Ma stiamo bene, pochi giorni fa siamo andati sopra il Bayern che è una delle squadre più fisiche d’Europa. Federico sta bene, è stato fermo per un periodo ma non ha problemi e domani giocherà dal primo minuto”.“Bisogna fare i complimenti al Barcellona per come crescono i loro giovani. Yamal è un talento unico al mondo, unisce grandi giocate all’utilità per la squadra, perché non sono mai giocate fini a se stesse. Sarà un osservato speciale insieme ad altri”.