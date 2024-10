AFP via Getty Images

, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Torino: "Sappiamo che l'avversario che andremo a incontrare è di valore, domenica ha perso la prima partita stagionale e ci siamo preparati bene in questi tre giorni per fare una gara importante"."Assolutamente, gli approcci sono importantissimi. A Udine siamo partiti bene, idem con la Stella Rossa. Dobbiamo dare continuità alle due vittorie"."Io parto dal presupposto che tutta la squadra debba fare una fase di possesso nel migliore dei modi. Dobbiamo subire meno e non concedere: martedì abbiamo fatto un primo passo e dobbiamo continuare così".

A DAZN: "Si ragiona partita per partita e si sceglie di volta in volta. Martedì ho avuto d’ottime risposte e anche stasera ne ho cambiati due di fila e questa sera dobbiamo dare continuità alla partita di Udine".“Quella non deve mai mancare. Bisogna lavorare di squadra, siamo all’inizio, questa è la settima di campionato, ne abbiamo fatte già anche due di Champions e adesso bisogna dare continuità a queste ultime due partite che sono state fatte davvero nel modo giusto”."Diciamo che ho cinque attaccanti che stanno tutti bene e mi mettono in difficoltà ad ogni allenamento. Devo scegliere e questa sera partono Thuram e Lautaro, Taremi e Arnautovic hanno giocato martedì molto bene, Correa era entrato bene a Udine. Dobbiamo continuare così, poi devo valutare di volta in volta".

OCCHI SULLA FASE DIFENSIVA - "Mah, sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio però ci sono anche gli avversari. Stasera troviamo una squadra in salute che ha perso la prima partita domenica e l’aveva disputata da capolista, sappiamo che dobbiamo fare grande attenzione".