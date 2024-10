Inter, Inzaghi: "Paghiamo ogni errore a caro prezzo, non possiamo rilassarci"

AFP via Getty Images

L’Inter ottiene la terza vittoria consecutiva battendo 3-2 il Torino. Questo il primo commento del tecnico nerazzurroa Sky Sport.QUALCHE GOL DI TROPPO - “Abbiamo fatto tre vittorie in campionato, dopo il derby i ragazzi hanno fatto tre partite in una settimana vincendo sempre con merito malgrado le insidie. Dobbiamo però migliorare in certi aspetti, paghiamo tutto a carissimo prezzo. Dobbiamo lavorare tanto senza rilassarci, anche dopo la Stella Rossa abbiamo rivisto dei dettagli da limare. Oggi non doveva finire 3-2, il Torino anche in 10 non ha mai mollato, ma per come si era messa, con l’uomo in meno e avanti di un gol, ci sono stati grandi interventi del portiere, ma anche imprecisioni nostre. Ma sapendo l’importanza delle partite ai ragazzi devo dire bravi; continuiamo a lavorare su quello che stiamo facendo per migliorare come squadra, paghiamo ogni disattenzione”.

“No, ho pensato che potessero reggere le tre gare in una settimana. Ho tolto qualche minuto a tutti e tre, stiamo crescendo tutti e tutti mi mettono in difficoltà perché si allenano bene e mi creano difficoltà nel fare la formazione. Ma non sono scelte mirate”.“Cambiati interpreti e avversari, avremmo potuto prendere gol a Manchester e con la Stella Rossa. Stasera e a Udine c’erano meno avvisaglie e abbiamo subito gol. Ci son momenti così e dobbiamo lavorare, ieri siamo stati tanto sul campo perché quello che stiamo facendo non basta. Quello che posso dire è che questi ragazzi hanno grande predisposizione, mettono tutto. Non lasciamo nulla al caso perché nella nostra area paghiamo più del dovuto, la squadra però ha impattato bene in tutti e due i tempi meritando la vittoria”.