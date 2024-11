AFP via Getty Images

L'passa anche contro l'Arsenal e difende imbattibilità e lo zero alla voce gol subiti in questa Champions League. Finisce 1-0 a San Siro nella quarta giornata della fase campionato e al termine della gara, tecnico nerazzurro, è intervenuto ad Amazon Prime Video: le sue dichiarazioni.- "Chiaramente sono risposte importanti da chi gioca meno. Quando parliamo di 23 titolari non lo diciamo tanto per dire. Siamo arrivati alla sesta partita in venti giorni, dal 20 ottobre da Roma in poi abbiamo giocato ogni 72 ore. Non è semplice. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che ha ritmi elevatissimi, avevo bisogno di cambiare e ho avuto grandissime risposte. Ci godiamo questa vittoria, continuiamo così. E' giusto godersi la serata, ma da domani sapremo che ci sarà la settima partita in poco tempo".

- "In questo ciclo di partite abbiamo cominciato con dei problemi, abbiamo portato giocatori a portare le prime cinque partite e avevano bisogno di tirare il fiato. Avevo pensato dopo Empoli ma siamo rimasti un uomo in più e non è stata dispendiosa. Con il Venezia invece lo è stata, abbiamo speso tanto, ho preferito far riposare quelli col minutaggio più alto. Barella aveva bisogno di tirare il fiato anche lui. Ho fatto dei cambi senza problemi come ho sempre fatto. Lusso? Vorrei averlo. In queste partite non ho potuto scegliere come avrei potuto perché abbiamo avuto ance problemi dalle nazionali come Calhanoglu e Zielinski. Al di là dell'occhiometro ci sono strumenti che ci aiutano a capire quando un giocatore ha più bisogno di riposo di un altro".

- "Abbiamo fatto una grande prova. Abbiamo giocato con Manchester City e Arsenal che sono tra le 4-5 squadre più forti d'Europa. E' un motivo d'orgoglio, dobbiamo continuare così".- "Potevo evitare il giallo, ma c'era Darmian a terra e se fosse uscito non sarebbe più rientrato. Sono uscito dall'area tecnica".- "Fanno la differenza. Dobbiamo mantenere la porta inviolata, non sarà semplice e il campionato non è agevole. Saranno due partite impegnative contro Lipsia e Leverkusen".

- In conferenza stampa, poi, Inzaghi ha svelato un retroscena su Bisseck: "Per me è fortissimo, il problema è che qui ci sono difensori altrettanto forti. Ma ha giocato con Manchester City e Arsenal. Negli ultimi due giorni ha avuto un problema al costato, ha giocato fasciato e lunedì non si è allenato. Bravissimi i medici a rimettermelo a posto, aveva la borsa del ghiaccio a fine primo tempo ma non ha mollato niente. Stasera sono stati bravissimi tutti".