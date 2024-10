Inter, Inzaghi: "Sappiamo dove migliorare dopo la Juventus. Barella regista e Asllani-Zielinski out? Vi spiego"

AFP via Getty Images

L'vuole ripartire dopo il pirotecnico 4-4 contro la Juventus nel derby d'Italia e nella decima giornata di Serie A fa visita all', con l'obiettivo di portare a casa tre punti per tenere il passo del Napoli capolista.Prima della gara del Castellani, il tecnico nerazzurroè intervenuto a DAZN e ha spiegato alcune scelte, a patire da Barella regista con Asllani e Zielinski in panchina: "Diciamo che in questo momento abbiamo qualche problemino in quel ruolo lì. Abbiamo Asllani che ha avuto un problema che non è risolto: oggi stringe i denti ed è qua con noi. Zielinski ha avuto un buon rientro con la Juventus e poi ha chiesto il cambio, quindi dopo due giorni e mezzo ho preferito Barella, che può fare tranquillamente quel ruolo".

- "Sono tutte importanti. Sappiamo il nostro percorso. Eravamo in campo 48 ore fa come l'Empoli, abbiamo avuto poco tempo e abbiamo cercato di organizzare una buona partita. Avremo di fronte un avversario che sta facendo un ottimo cammino".- "Abbiamo analizzato la partita di domenica: sappiamo dove abbiamo fatto bene - e sono state tante cose - e dove dobbiami migliorare, come la fase di non possesso. Con una partita così avremmo voluto un altro risultato perché abbiamo fatto tante cose bene, sappiamo che dobbiamo migliorarci".