Inter, Inzaghi: "Scelte fatte per la partita di oggi. Lucca? Un ottimo giocatore..."

AFP via Getty Images

, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro l’Udinese delle 18, in una sfida importantissima in vista della lotta Scudetto, considerando anche la partita di stasera fra Napoli e Milan: “. Sarà così anche stasera”.TURNOVER? - “Ora siamo concentrati sull’Udinese, sappiamo che avremo nove partite in ventotto giorni da qui a fine aprile. Sarà difficile, oggi ho fatto delle scelte per la partita di oggi, sapendo che Barella arrivava da due partite da 90 minuti con la Nazionale. In questo momento le rotazioni sono anche un po’ risicate”.

“È un ottimo giocatore, che sta facendo bene non solo da quest’anno. Oggi dovremo essere attenti sia con lui che con altri giocatori dell’Udinese, sono molto pericolosi”.