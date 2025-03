Inter, affaticamento per Taremi: fuori contro l'Udinese

L'Inter perde Mehdi Taremi a ridosso della partita con l'Udinese delle 18:00. L'iraniano non sarà a disposizione di Simone Inzaghi a causa di un affaticamento muscolare: i nerazzurri potranno, così, contare solo u Thuram e Arnautovic, che partiranno titolari, e su Correa, in panchina. Fuori per infortunio anche Lautaro Martinez.

DA VALUTARE - Le condizioni del numero 99 dell'Inter saranno da valutare in vista della partita di Coppa Italia contro il Milan del 2 aprile, valida per l'andata della semifinale. L'iraniano sarebbe stato un candidato partire dall'inizio, ma ora si rimarrà in attesa dei tempi di recupero.

LA FORMAZIONE - Contro l'Udinese l'Inter si schiererà così: Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic