Inter, Inzaghi: "Tanti aspettavano che inciampassimo, ma questi ragazzi sono come me e pedalano"

L'travolge 6-0 laall'Olimpico nel posticipo della 16esima giornata di Serie A e tiene il passo di Inter e Napoli.Al termine della partita, il tecnico nerazzurrosi è presentato soddisfatto ai microfoni di DAZN per commentare la gara: le sue dichiarazioni.I - "Soddisfazione soprattutto per aver battuto una squadra che era in un momento ottimo. Non ci siamo disuniti nei primi venti minuti, abbiamo tenuto bene le distanze. Dopo i primi due gol e il terzo appena iniziato il secondo tempo tutto è diventato più semplice grazie a questi ragazzi che mi danno questo da tre anni e mezzo, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo ottenuto una grande vittoria contro un avversario in un ottimo momento".

- "Siamo noi i più forti? Questo lo dirà il campo. Noi volevamo fare una grande gara, l'abbiamo preparata bene in quattro giorni. Sapevamo le qualità della Lazio, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla. Abbiamo una partita da recuperare, dopo le ultime di campionato avremo la Supercoppa e ci porteremo dietro un’altra gara. Sarà tutto complicato, ma ci metteremo impegno sperando che vengano prestazioni così. Abbiamo avuto grande continuità ma la classifica la vedete tutti; ci sono tante squadre come la Lazio che stanno avendo un ottimo cammino".

- "Assolutamente. Sul gol con il Parma mi ero arrabbiato perché non l'avevamo meritato per come avevamo difeso. Questi ragazzi meritano un plauso perché è da un mese che giochiamo sempre, in difesa senza Acerbi e Pavard abbiamo difficoltà di rotazione. Bisseck ha fatto un primo tempo molto buono, poi avevo due braccetti ammoniti e ho dovuto fare calcoli. E' entrato Darmian che ha fatto il terzo - dopo essere stato uno dei migliori quinti dello scorso campionato - e l'ha fatto con l'intelligenza di sempre".

- "La cosa di cui sono più orgoglioso è quello che mettono in campo i giocatori in questi tre anni e mezzo. Mettono un impegno folle. Io lo chiedo sempre e loro lo dimostrano ogni giorno. E' un grandissimo gruppo, sto cercando di cambiare il più possibile perché meritano tutti di giocare poi io devo fare delle scelte. Dopo il derby perso con il Milan tanta gente non vedeva l'ora che inciampassimo come accaduto a Leverkusen ed è stato detto tanto, ma per fortuna questi ragazzi come l'allenatore sentono poco e pedalano".