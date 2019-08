Siamo agli ultimi botti prima del gran finale. Inter e Juve non si risparmiano e corrono spalla contro spalla verso Romelu Lukaku, divenuto ormai un intrigo di mercato. La storia scritta finora è nota a tutti, non lo è invece l’ultimo capitolo, dato che la trama ci ha già regalato diversi colpi di scena: sembrava destinato all’Inter, poi l’inserimento e il successivo sorpasso bianconero, reso però vano dal no di Paulo Dybala, inserito nell’affare dalla Juventus come “merce” di scambio, ma per niente convinto dal trasferimento in Premier. Si riavvolge il nastro, si riparte da un nuovo punto di partenza, con un mini caso mediatico che deve far riflettere circa lo stato della trattativa.



LA SMENTITA DELL'INTER - Partita con epicentro Torino, ieri ha iniziato a circolare una voce di mercato che però ha trovato immediatamente la strada sbarrata. Secondo l’indiscrezione l’Inter avrebbe formulato una nuova offerta per Lukaku, arrivando agli 80 milioni richiesti dal Manchester. Niente di più falso, raccontano fonti vicine al club, che hanno immediatamente smentito la notizia prima che si diffondesse ulteriormente. Da Milano hanno fatto sapere che i nerazzurri non hanno compiuto alcun rilancio e che non si è mai andati oltre l’ultima offerta ufficiale presenta ai “Red Devils”, quella da 65 milioni di euro più bonus. Una presa di posizione che marca anche una strategia ben precisa, indipendente dalle mosse della Juventus e dalle difficoltà che attualmente sta incontrando la società bianconera per le resistenze di Dybala.



TUTTO APERTO - Al centro di tutto questo bailamme c’è Lukaku, che attende di sapere la sua futura destinazione. Da un lato la squadra che da anni domina in Italia, dall’altro quella con l’allenatore che lui stesso ha definito il migliore al mondo. Poi c’è sempre lo United, che continua a escluderlo dai match amichevoli e che però non abbassa le pretese. Una lieve contraddizione che lascia immaginare qualche passo indietro al momento del gong. Tutto da vedere, ma intanto sull’offerta nerazzurra si registra anche uno spiffero lato giocatore, dove non si parla di un rilancio a 80 milioni ma di una proposta migliorata da parte dei nerazzurri. Tutto da vedere, con Paratici che oggi sarà a Londra, dove si trovano gli uffici del Manchester e l’agente di Dybala. Nuove sorprese sono dietro l’angolo.