Inter-Juve secondo Del Piero: "Yildiz guizzo, Conceicao il migliore"

31 minuti fa

Alessandro Del Piero, ex numero 10 e capitano della Juventus, parla del 4-4 nel derby d'Italia fra i bianconeri e l'Inter: "Se mi sarei aspettato la rimonta della Juve sul 4-2? No, perchè dopo il 4-2, al contrario di quanto avvenuto dopo l'1-0 l'Inter è venuta su forte - le parole dell'ex capitano Juve a Sky - ha avuto più di un'occasione da gol per fare il 5-2".



Del Piero prosegue: "Penso che questo sia il grande rammarico dell'Inter, oltre al fatto di essere stata un attimino disattenta in alcune situazioni. Però quando hai quattro, cinque o sei occasioni, in cui Di Gregorio ha fatto il supereroe e in cui la palla esce di poco dal palo e non fai il 5-2... È stato un match dove sembrava ci fossero due pugili che non facevano più la guardia, che si menavano e basta vedendo come potesse andare a finire. Yildiz ha avuto un guizzo, la squadra ha avuto molto carattere e non si è abbattuta con grinta, cuore, carattere e personalità. Conceiçao è stato il migliore in campo".